L'uomo dei Ghiacci - The Ice Road: arriva il 2 dicembre al cinema il nuovo thriller con Liam Neeson

È una missione di salvataggio quella che deve compiere l'esperto camionista Liam Neeson in L'uomo dei Ghiacci - The Ice Road, in arrivo nei nostri cinema il 2 dicembre, distribuito da BIM.

È un mestiere solitario e faticoso quello del camionista. Battere chilometri e chilometri di asfalto con quei bestioni può essere un'esperienza alienante e per questo motivo lo scambio di informazioni su traffico, meteo e incidenti con i CB, usando le frequenze radio, era anche un mondo per farsi compagnia alla guida. A quanto pare, nonostante gli smartphone, ci sono camionisti della vecchia scuola che ancora usano quel sistema per comunicare. Ma se dall'asfalto andiamo sul ghiaccio, è necessario un camionista specializzato che sappia come muovere il mezzo su una strada sdrucciolevole.