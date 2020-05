L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot: il film da vedere e commentare insieme venerdì 15 maggio con SimulWatch

News Cinema

Sam Elliott protagonista assoluto di questo insolito film che mescola avventura, storia e fantasia. Appuntamento su SimulWatch venerdì 15 maggio alle 17.

La visione condivisa di venerdì 15 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un curioso e originalissimo film d'avventura che vede protagonista il bravissimo Sam Elliott, l'attore americano dai grandi baffi candidi che la maggior parte di voi ricorderanno come il Cowboy di Il grande Lebowski: s'intitola L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 17.

Scritto, diretto e co-prodotto da Robert D. Krzykowski, L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot vede Elliott nei panni di Calvin Barr, veterano della II guerra mondiale che durante il conflitto fu l'uomo capace di uccidere Adolf Hitler, e fu successivamente costretto a mantenere segreta la lua impresa.

Dopo molti anni Calvin, Ormai anziano, viene contattato dalla FBI e dalla Royal Canadian Mounted Police che gli chiedono di andare in missione nnelle grandi foreste del Nord per cacciare e uccidere una creatura leggendaria: il bigfoot.

Al fianco di Sam Elliott nel cast del film ci sono anche Aidan Turner, Caitlin FitzGerald, Ron Livingston e Larry Miller.



L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

