L'uomo che uccise Don Chisciotte: scopriamo insieme le location del film in questa featurette esclusiva

Un sogno durato 20 anni che a un certo punto si era trasformato in incubo per il suo visionario regista, Terry Gilliam. Parliamo ovviamente del suo attesissimo L'uomo che uccise Don Chisciotte, che dopo l'anteprima al festival di Cannes e le beghe legali fortunatamente risolte, sta fortunatamente per arrivare anche nei nostri cinema, il 27 settembre, distribuito da M2 Pictures.



Inutile adesso chiedersi come sarebbe stata la versione iniziale, con Johnny Depp e Jean Rochefort, o quella con John Hurt: anche se nel corso degli anni la storia è indubbiamente cambiata, il film che oggi esiste e che vedremo è questo, con un cast internazionale capitanato da Jonathan Pryce e Adam Driver.



Vero e proprio personaggio nell'economia del film sono le molte e splendide location in cui è ambientato, e che lo stesso Terry Gilliam e i suoi protagonisti ci presentano in questa esclusiva featurette, che potete guardare più sotto.

E' quasi commovente pensare che 20 anni fa fossero in gran parte proprio questi i luoghi che Gilliam aveva in mente e che hanno dato forma alla sua visione del film, finalmente concretizzato.



L'uomo che uccise Don Chisciotte: Speciale: Le location del Film - HD