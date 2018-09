L'uomo che uccise Don Chisciotte: il poster e il trailer italiani del film di Terry Gilliam

Ha dovuto aspettare il Festival di Cannes Terry Gilliam per vedere insieme a un pubblico su uno schermo cinematografico - e che schermo cinematografico! - il suo L'uomo che uccise Don Chisciotte, film "maledetto" che ha preso vita nella mente del regista 25 anni fa e che è stato più volte riscritto e interrotto fino a diventare una picaresca, movimentata e a tratti fantastica avventura con protagonisti Adam Driver e Jonathan Pryce.

A giugno avevamo temuto che, per una questione di diritti, il film non arrivasse nelle nostre sale. Il pericolo però è passato e adesso tutto fila liscio. La data prevista per l'uscita italiana è il 27 settembre, giorno in cui potremo seguire le peripezie di un regista pubblicitario che torna nel villaggio spagnolo dove da giovane aveva girato un film ispirato alla celebre opera di Miguel De Cervantes e incontra l'uomo a cui aveva affidato il ruolo di Don Chisciotte, un calzolaio pazzo che si è totalmente identificato con il personaggio.

Ne L'uomo che uccise Don Chisciotte, che ha tante anime e diversi piani narrativi, che si fa beffe degli artisti capricciosi e che in diverse scene allude alla sua stessa travagliata lavorazione, sono da apprezzare soprattutto le performance dei due protagonisti: Pryce si conferma un grandissimo interprete e Driver ha ormai guadagnato una notevole presenza scenica