L'uomo che uccise Don Chisciotte: il film da vedere e commentare insieme lunedì 20 aprile con SimulWatch

Il film tanto a lungo desiderato e cercato di Terry Gilliam, diventato una realtà dopo mille traversie. Appuntamento su SimulWatch lunedì 20 aprile alle 18.

La visione condivisa di lunedì 20 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film che il geniale Terry Gilliam ha inseguito per oltre vent'anni, prima di riuscire finalmente a realizzare: L'uomo che uccise Don Chisciotte.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'uomo che uccise Don Chisciotte e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 20 aprile alle ore 18.

Le traversie affrontate da Terry Gilliam per realizzare il suo film sul Don Chisciotte sono leggendarie. Tanto che esiste perfino un bellissimo documentario del 2002, intitolato Lost in La Mancha, che racconta di come le riprese del film - che si stava girando nel 2000 e allora vedeva protagonisti Johnny Depp e Jean Rochefort - dovettero essere sospese dopo una serie incredibile di sfortune. Solo nel 2018 Gilliam è riuscito a girare il suo film, con Adam Driver e Jonathan Pryce nei due ruoli principali, quelli di un regista pubblicitario che sta girando uno spot ispirato al personaggio di Cervantes, e un anziano calzolaio che si è convinto davvero di essere Don Chisciotte. Il film venne presentato al Festival di Cannes di quello stesso anno, dove una disputa tra Gilliam e il produttore del film Paulo Branco impedì a L'uomo che uccise Don Chisciotte di competere per la Palma d'Oro.



