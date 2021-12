L'uomo che inventò il futuro: dietro le quinte del cortometraggio di Ferzan Ozpetek

News Cinema

L'ultimo lavoro da regista di Ferzan Ozpetek è il cortometraggio intitolato L'uomo che inventò il futuro, prodotto da Banca Mediolanum. Un video backstage ci porta dietro le quinte mostrandoci l'autore al lavoro insieme alla troupe e agli attori.

Il 2021 segna 40 anni di lavoro del maestro Ferzan Ozpetek nell'industria cinematografica italiana, di cui 25 da sceneggiatore e regista di film che hanno lasciato il segno nella filmografia del nostro paese. Attualmente impegnato nella serie tratta dal suo film Le fate ignoranti, l'autore italo-turco ha recentemente diretto un cortometraggio con protagonista Filippo Nigro, cortometraggio che è stato anche l'occasione di lancio di MediolanumPlay, il nuovo spazio digitale dove trovare la selezione dei migliori contenuti video che raccontano il mondo di Banca Mediolanum



Il titolo di questa breve opera è L'uomo che inventò il futuro e narra di un’epoca in cui gli uomini non avevano consapevolezza del domani e di come ogni piccolo passo in avanti potesse invece rendere l'esistenza molto più libera e degna di essere vissuta. Abbiamo conosciuto sul grande schermo le storie malinconiche e romantiche dei personaggi da lui creati, disillusi e speranzosi allo stesso tempo, ma la brevità imposta dai limiti narrativi di un cortometraggio è stata una forte attrattiva per Ozpetek. Il regista ha accettato l'invito a cimentarsi in un cortometraggio per raccontare lo scorrere del tempo e delle forti emozioni legate ai ricordi, con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte di ciò che verrà.

L'arte del racconto attraverso le immagini di Ferzan Ozpetek si unisce con la visione sul futuro di Banca Mediolanum. Nel video qui sotto, è possibile sbirciare sul set durante la lavorazione e catturare con l'aiuto della musica le atmosfere che hanno dato vita al corto L'uomo che inventò il futuro. Nel player più in basso è disponibile invece il cortometraggio vero e proprio.