L'ultimo piano: il film da vedere e commentare insieme sabato 23 maggio con SimulWatch

In esclusiva su RaiPlay, un film collettivo realizzato dagli studenti della Scuola di Cinema Volonté di Roma, al termine del loro triennio di studi. Appuntamento su SimulWatch sabato 23 maggio alle 16:30.

La visione condivisa di sabato 23 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film presentato fuori concorso al Torino Film Festival 2019, e che ora trovate disponibile in streaming in esclusiva su RaiPlay: si chiama L'ultimo piano.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'ultimo piano e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 23 maggio alle 16:30.

L'ultimo piano non è un film come tutti gli altri. È stato diretto da nove registi e scritto da otto sceneggiatori, tutti allievi della Scuola d’Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" di Roma, che lo hanno realizzato - col supporto di altri studenti di fotografia, montaggio, scenografia, costumi e recitazione - come saggio di diploma al termine del loro triennio di studi. Ed è sorprendente vedere come ragazzi così giovani e alla loro prima vera esperienza, e lavorando così in tanti, siano riusciti a ottenere un risultato qualitativamente non solo all'altezza, ma anche migliore, di molto cinema italiano più "professionale".

La storia è ambientata inun palazzone fatiscente della periferia romana, nel quartiere di Tor Marancia, dove si trova il grande appartamento dove vivono i protagonisti del film. C'è Diana, la nuova arrivata, una studentessa al primo anno di Giurisprudenza arrivata in Italia dall’Ucraina col padre pochi anni prima; c'è Mattia, rider in bicicletta per una delle tante società che consegnano cibo a domicilio; c'è Flora è una giovane barista. E c'è Aurelio, che è molto più grande di loro e che è il padrone di casa, un ex cantante punk prigioniero dei propri ricordi, che vive in ciabatte e vestaglia senza mai uscire di casa, sorta di Grande Lebowski all'amatriciana, scorbutico e depresso. Tutti gli inquilini dell'appartamento devono fare i conti con la precarietà della loro vita, ma tutti assieme dovranno affrontare una nuova complicazione quando in casa arriva il figlio di Flora, un bambino che va alle elementari, e che aveva vissuto col padre fino a quel momento.

Tra i protagonisti, il bravissimo Francesco Acquaroli e Simone Liberati (ex allievo della Volonté).





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

