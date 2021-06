L'ultimo mercenario: Jean-Claude Van Damme contro tutti nel trailer dell’action comedy

News Cinema

Debutterà su Netflix il 30 luglio la commedia d'azione L'ultimo mercenario, che vede protagonista un Jean-Claude Van Damme più in forma che mai. Del film è appena arrivato il trailer.

Calci, pugni, pazze corse in automobile, passi di danza e una parrucca sono gli ingredienti del trailer nuovo di zecca de L'ultimo mercenario, che segna una collaborazione tra Netflix e l'action hero Jean-Claude Van Damme. L'attore, che ha 60 anni, è davvero in forma e molto muscoloso. Del resto, per interpretare un agente speciale diventato mercenario era necessaria una certa prestanza fisica. E il nostro sempre l'ha avuta e sempre l'avrà.

L'ultimo mercenario non è solo un film d'azione, ma contiene anche un forte elemento di commedia, cosa che Jean-Claude Van Damme ha molto ammirato. Ecco una sua dichiarazione in proposito rilasciata durante le riprese: "L'ultimo mercenario è un progetto incredibilmente elettrizzante che mi permette di cimentarmi in un genere nuovo. Sono sempre stato un fan di Jean-Paul Belmondo e spero di prendere il testimone dell'action comedy alla mia maniera. La sceneggiatura di David Charhon mette insieme in modo sensazionale una serie di elementi - una bella storia ricca di emozione, tanta azione e tanto umorismo. Sono molto felice anche per la possibilità di lavorare con una nuova generazione di talenti come Alban Ivanov, Assa Sylla e Samir Decazza".

L'ultimo mercenario è non solo scritto ma anche diretto da David Charhon, a cui dobbiamo per esempio l'action comedy con Omar Sy e Laurent Lafitte Due agenti molto speciali. Nel cast ci sono anche Alban Ivanov, Samir Decazza, Archibald Al Mahmoud, Assa Sylla, Djimo, Patrick Timsit, Éric Judor, Nassim Lyes, Miou-Miou e Valérie Kaprisky.

L'ultimo mercenario debutterà su Netflix il 30 luglio e questa è la sinossi ufficiale, a cui segue il favoloso trailer:

Richard Brumère, detto "La Brume" ("La nebbia"), un ex agente segreto francese diventato mercenario, è tornato in pista perché l'immunità di 25 anni che era gli era stata garantita per suo figlio Archibald è stata tolta. Un'operazione criminale mette a rischio la vita di Archibald. Per salvarlo, Richard dovrà recuperare i suoi vecchi contatti, unire le forze con un gruppo di spericolati ragazzi provenienti da quartieri malfamati e con un bizzarro burocrate, e soprattutto trovare il coraggio di rivelare ad Archibald che è suo padre.