L'ultima lettera d'amore: il trailer del romanticissimo film Netflix con Shailene Woodley

Adattamento di un omonimo romanzo di Jojo Moyes, L'ultima lettera d'amore, con protagonista Shailene Woodley, arriverà su Netflix il prossimo 23 luglio.

Un amore appassionato e clandestino del passato riemerge a nuova vita quando una giornalista londinese s'imbatte nelle lettere che si scrivevano i due amanti.

Questa, in estrema sintesi, è la trama di L'ultima lettera d'amore, un dramma romantico e appassionato targato Netflix che debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 23 luglio di cui vi mostriamo il trailer italiano.

Nel ruolo di Ellie Haworth, l'ambiziosa reporter che scopre una serie di lettere d'amore segrete risalenti agli anni '60 che raccontano della relazione proibita di una coppia, diventando determinata a venire a capo del mistero che le circonda, c'è Felicity Jones; a interpretare il ruolo dei due amanti nei flashback che ne raccontano la storia ci sono Shailene Woodley e Callum Turner, rispettivamente nei panni di Jennifer Stirling, bella e giovane moglie di un ricco industriale, e di Anthony O’Hare, il giornalista economico che deve scrivere un pezzo sull'uomo d'affari.

Il film è un adattamento del romanzo omonimo di Jojo Moyes, pubblicato in Italia da Elliot, adattato per lo schermo da Nick Payne ed Esta Spalding, mentre a firmare la regia c'è Augustine Frizzell.

L'ultima lettera d'amore: il trailer del film