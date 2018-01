L'ultima follia di Jan Svankmajer: ecco il trailer di Insects

Con tutta probabilità, sarà il suo ultimo lungometraggio. Jan Svankmajer, genio ceco dell'animazione surrealista, uno che è stato un modello per gente come Terry Gilliam o i fratelli Quay, ha 83 anni e il suo ultimo film era del 2010. Surviving Life (Theory and Practice), si chiamava, e venne presentato in anteprima al Festival di Venezia.

Insects, che in originale si chiama Hmyz, verrà invece presentato tra poche settimane in prima mondiale al Festival di Rotterdam, e sembra davvero l'ultima liberissima e bizzarrissima follia di un regista visionario e rivoluzionario,

Perlomeno a giudicare dal trailer, e dalla sinossi ufficiale che è stata diffusa:

Un pub di quartiere in una piccola cittadina. È lunedì, e il bar è chiuso le sedie sono sottosopra sui tavoli. Il pub è vuoto, ad eccezione di sei attori dilettanti che siedono in un angolo. Si sono incontrati per le prove di una recita tratta da "Della vita degli insetti", dei fratelli Čapek. Su una piattaforma rialzata in fondo alla stanza c'è un palcoscenico, pronto per il secondo atto dello spettacolo. Mentre le prove vanno avanti, i personaggi della pièce nascono e muoiono senza riguardi per il tempo. Gli attori lentamente diventano una cosa sola con loro, e alcuni di essi vivono trasformazioni spaventose...

Il film è stato quasi interamente finanziato grazie a una campagna di crowdfunding su Indiegogo.