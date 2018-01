L'ultima discesa: la locandina italiana del film con Josh Hartnett, in anteprima esclusiva

È stata anticipata al prossimo 8 febbraio l’uscita al cinema di L’ultima discesa, il film interpretato da Josh Hartnett che racconta una storia vera, coinvolgente e mozzafiato, basata sull’esperienza estrema vissuta dal campione olimpionico di hockey su ghiaccio Eric LeMarque, poi raccontata nell’omonima biografia edita in Italia da Sperling & Kupfer.

Una desolazione selvaggia, una tormenta di neve e condizioni ai limiti della sopravvivenza, fanno da sfondo allo straziante tentativo di Eric di sfuggire alla morte nella remota e gelata zona dell’High Sierra in California, dopo essere stato sorpreso da una tormenta di neve mentre faceva snowboard fuori pista.

Il campione non solo dovrà vincere la sfida contro una natura tanto affascinante quanto implacabile, ma dovrà sostenere una prova ancora più grande, venire a patti con il suo passato e le scelte autodistruttive che lo hanno portato a rimanere bloccato, per otto giorni, nella tundra ghiacciata.

Scott Waugh, che dopo film come Need for Speed e Act of Valor ha diretto L'ultima discesa, ha lavorato con estrema cura affinché il film fosse il più realistico possibile, è stato realizzato con il nuovo formato panoramico Escape che dà vita a un'esperienza in grado di far immergere totalmente lo spettatore nella storia.

Questo di seguito, in anteprima esclusiva per Comingsoon.it, è il poster italiano di L'ultima discesa.