L'ultima cena: al via le riprese del film con Salvatore Esposito e Greta Scarano

Sono iniziate le riprese del film L'ultima cena, diretto da Davide Minnella al suo esordio nel lungometraggio e con protagonisti Greta Scarano e Salvatore Esposito.

Esposito - che ha da poco dato l'addio al personaggio di Genny Savastano nell'ultima stagione di Gomorra - La serie - interpreta Carmine, un camorrista dal cuore buono, che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi e si ritrova a collaborare con Consuelo (Scarano), una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

"Vorrei che questo film “profumasse” di realtà proprio come un piatto ben fatto." – afferma il regista – "La buona cucina è a tutti gli effetti il terzo protagonista di questo film. È per questo motivo che ho chiesto alla chef stellata Cristina Bowerman di seguirci in questo straordinario percorso culinario fatto di piacere, di gusto, di sangue e di amore".

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution. Autore del soggetto è Stefano Sardo, che firma la sceneggiatura insieme a Giordana Mari e Gianluca Bernardini e con la collaborazione di Salvatore Esposito. Completano il cast Fru (ovvero Gianluca Fru dei The Jackal), Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso. L’ultima cena sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Davide Minnella ha debuttato alla regia nel 2014 con il pluripremiato mockumentary Ci vorrebbe un Miracolo, commedia semiseria sui mali che affliggono il nostro mare. Ha scritto e diretto numerose campagne pubblicitarie, documentari e cortometraggi anche questi premiati in numerosi festival nazionali e internazionali: Bar, La Porta, Mai dove dovremmo essere con Sergio Rubini, Come si Deve con Piera Degli Esposti e Diane Fleri, presentato al 60° Festival di Berlino e Menzione Speciale per la Sceneggiatura ai Nastri D'Argento 2011, e infine Il Potere dell’Oro Rosso con Paolo Sassanelli, evento speciale al Festival del Cinema di Roma 2015 e vincitore di oltre 100 premi. All’attività di regista affianca quella di autore televisivo. Negli anni ha infatti firmato alcuni di dei più importanti programmi televisivi per Rai, Mediaset e Sky.