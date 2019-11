L'Ufficiale e la Spia: miglior incasso d'esordio per un film di Polanski in Italia

News Cinema

Il nuovo film del grande regista franco-polacco è già stato visto da circa 200 mila spettatori nei primi giorni di programmazione nei cinema italiani.

Ottimo debutto per il nuovo film di Roman Polanski L'Ufficiale e la Spia uscito lo scorso 21 novembre con 01 Distribution e prodotto da Luca Barbareschi. Una co-produzione Francia - Italia con Eliseo Cinema e Rai Cinema. Il film ha infatti totalizzato in 4 giorni 1.215.362€ di incasso con 185.364 spettatori su 420 schermi di programmazione e una media di 2.894€, battendo gli altri film di Polanski, Oliver Twist, L'Uomo nell'ombra e il più recente Carnage.



"Sono felice che il pubblico abbia risposto con entusiasmo al film di Polanski, dimostrando ancora una volta di apprezzare l'opera di un grande Maestro. Il film anche in Francia sta ottenendo un grande successo a riprova che l'arte non viene oscurata dal pettegolezzo", afferma Luca Barbareschi.



Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution, dichiara: "E' il quinto film di Roman Polanski distribuito da 01 Distribution, un amore nato con Il Pianista nel 2002 che ci vede veramente orgogliosi di poter continuare a lavorare con questo grande Maestro e ancor di più molto soddisfatti dell’incasso ottenuto nel 1° weekend. L'Ufficiale e la Spia ha stabilito la miglior apertura di tutti i tempi per un film di Roman Polanski in Italia. Il passaparola è eccezionale e ci aspettiamo dunque una lunga vita per questa magnifica e potente opera".



L'Ufficiale e la Spia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus (Louis Garrel), promettente ufficiale, viene degradato e condannato all'ergastolo all'Isola del Diavolo con l'accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c'è Georges Picquart (Jean Dujardin), che viene promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita.

La nostra recensione del Film L'Ufficiale e la Spia