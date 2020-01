L'ufficiale e la spia di Roman Polanski è il film più nominato ai premi César 2020

News Cinema

Contro polemiche e nuove accuse, L’ufficiale e la spia in testa per numero di candidature ai premi più importanti del cinema francese. Due candidature anche per l’Italia.

Nonostante le polemiche e le nuove accuse di stupro, il cinema francese continua a riconoscere la grandezza di Roman Polanski e del suo ultimo film L’ufficiale e la spia, che ha ottenuto il maggior numero di candidature, ben dodici, ai premi César, che verranno assegnati il prossimo 28 febbraio alla Salle Pleyel di Parigi.

Seguono, con undici, Les Misérables, candidato francese per gli Oscar, e La belle époque, quindi Ritratto della giovane in fiamme con dieci, Grazie a Dio e Hors Normes di Toledano e Nakache con otto, Roubaix une lumière con sette. Due candidature anche per l’Italia, per Il traditore di Marco Bellocchio, che gareggerà per il César al miglior film straniero e per Lorenzo Mattotti, candidato per il lungometraggio d'animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia.

Ecco le principali categorie nel dettaglio.

Miglior Film

Grazie a Dio di François Ozon

Les Misérables di Ladj Ly

La Belle époque di Nicolas Bedos

Hors Normes di Eric Tolédano e Olivier Nakache

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski

Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma

Roubaix une lumière di Arnaud Desplechin

Miglior regista

Nicolas Bedos per La Belle époque

François Ozon per Grazie a Dio

Roman Polanski per L’ufficiale e la spia

Ladj Ly per Les Misérables

Céline Sciamma per Ritratto della giovane in fiamme

Arnaud Desplechin per Roubaix une lumière

Eric Tolédano et Olivier Nakache per Hors Normes

Miglior attore

Daniel Auteuil - La Belle époque

Damien Bonnard - Les Misérables

Vincent Cassel - Hors Normes

Jean Dujardin - L’ufficiale e la spia

Reda Kateb - Hors normes

Melvil Poupaud - Grazie a Dio

Roschdy Zem - Roubaix une lumière

Migliore attrice

Anaïs Desmoustier - Alice e il sindaco

Eva Green - Proxima

Adèle Haenel - Ritratto della giovane in fiamme

Noémie Merlant - Ritratto della giovane in fiamme

Doria Tillier - La Belle époque

Karin Viard - Une chanson douce

Chiara Mastroianni - Chambre 212