L'uccello dalle piume di cristallo: il film da vedere e commentare insieme venerdì 31 luglio con SimulWatch

Nel 1970 il maestro dell'horror italiano esordiva alla regia con il suo primo film, da lui anche scritto: L'uccello dalle piume di cristallo. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 31 luglio alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 31 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un giallo horror italiano diretto da colui che è stato il maestro di questo genere in Italia.

L'uccello dalle piume di cristallo è nientemeno che il film con cui Dario Argento ha esordito alla regia ben 50 anni fa, nel 1970. Il film fu un tale successo che a Milano restò in programmazione in una sala per ben tre anni e mezzo. Quanto al protagonista Tony Musante, si dice che la sua professionalità andava oltre quella di tanti attori e che, pur di discutere del suo personaggio quando ne aveva bisogno, si presentava spesso a casa Argento alle 3 del mattino. Fanno parte del cast anche Suzy Kendall e Enrico Maria Salerno, mentre le musiche sono firmate da Ennio Morricone.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'uccello dalle piume di cristallo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 31 luglio alle 21:30.

La storia de L'uccello dalle piume di cristallo segue il giovane scrittore americano Sam Dalmas alla vigilia della sua partenza da Roma per gli Stati Uniti. L'uomo assiste al ferimento di una donna, Monica Ranieri, accoltellata da una figura misteriosa, subito scomparsa nel nulla. Quando il commissario Morosini, che dirige le indagini, lo informa che potrebbe trattarsi della stessa persona che, in breve volgere di tempo, ha ucciso, con armi da taglio, tre ragazze, Sam rinvia la partenza e si mette a indagare per suo conto. La cosa non piace all'assassino che, dopo aver tentato due volte di ucciderlo, lo avverte per telefono, che se non abbandonerà le ricerche, la prossima vittima sarà Giulia, la sua fidanzata.





