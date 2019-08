L'ospite: una clip in anteprima esclusiva del film di Duccio Chiarini

News Cinema

Arriva finalmente nelle sale uno dei migliori film italiani visti negli ultimi mesi (era stato a Locarno e a Torino)

22 agosto: segnatevela, questa data. Perché, siate rientrati dalle ferie agostane o meno, è la data che vedrà finalmente debuttare nei cinema uno dei migliori film italiani visti nel corso degli ultimi mesi, inspiegabilmente rimasto così a lungo senza una distribuzione.

Il film è L'ospite, opera seconda del Duccio Chiarini che aveva già esordito con l'ottimo Short Skin, che è stato presentato la scorsa estate a Locarno e qualche mese dopo al Festival di Torino, e che già vi segnalammo come uno dei migliori inediti del 2018.

L’ospite racconta la storia di Guido che pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio d’inverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e Guido è presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari trovandosi a naufragare da un divano all’altro nell’insolito ruolo di testimone delle loro vite e dei loro grovigli amorosi…

Nei panni di Guido e Chiara ci sono Daniele Parisi (quello di Orecchie di Alessandro Aronadia) e Silvia D'Amico (anche lei in Orecchie ma anche in film come Hotel Gagarin e Non sono un assassino), ma al loro fianco, in ruoli non meno importanti, ci sono anche Anna Bellato, Thony e Guglielmo Favilla.

L'ospite arriverà nei cinema italiani il 22 agosto distribuito da Mood Film, che è anche la società che lo ha prodotto in collaborazione con Rai Cinema, e che ha deciso di impegnarsi direttamente nella distribuzione del film.