L'Oscar per il miglior film "popolare" è rimandato a data da destinarsi

Nemmeno un mese fa aveva fatto scalpore la scelta dell'Academy di creare una nuova categoria degli Oscar, il premio per i "migliori film popolari". Ora l'organizzazione torna sui suoi passi, annunciando che la categoria andrà ripensata e che sicuramente mancherà dalla cerimonia degli Oscar del 2019, in programma il 9 febbraio. Non si parla ufficialmente di cancellazione, solo di una sospensione.

Un sospiro di sollievo per chi aveva considerato il criterio di individuazione del "popolare" piuttosto nebuloso, se non involontariamente ridicolo. La nota diramata dalla CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Dawn Hudson, suona come un mezzo mea culpa, sottolineando come il nuovo premio necessiti di essere studiato ancora.

"Ci sono state le reazioni più disparate all'introduzione di un nuovo premio, e ci rendiamo conto della necessità di un'ulteriore discussione con i nostri membri. Nel corso degli anni abbiano operato cambiamenti agli Oscar, anche quest'anno, e continueremo a farli evolvere, rispettando allo stesso tempo l'incredibile eredità degli ultimi 90 anni."