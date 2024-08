L'Orto Americano: ecco le prime immagini video del film di Pupi Avati che chiuderà il Festival di Venezia 2024

News Cinema

Il nuovo horror gotico del regista, tratto da un suo romanzo omonimo, arriverà prossimamente al cinema con 01 Distribution.

Vi presentiamo qui di seguito le prime immagini video di L’orto americano, nuovo film di Pupi Avati che è stato scelto come film di chiusura del Festival di Venezia 2024, in Selezione Ufficiale, Fuori Concorso.

Tratto dal romanzo omonimo dello stesso Avati, L'orto americano è un horror gotico in puro stile avatiano, a dispetto dell'ambientazione che non è italiana. Ecco cosa ha dichiarato Pupi Avati su questo suo film:

“Ancora una volta affrontiamo il genere ‘gotico’, in questo caso non solo confermando quei luoghi della nostra regione che sono risultati così significativi, ma allargandoci per la prima parte del racconto a quell’America rurale che è del tutto simile alla nostra Emilia-Romagna”

L’orto americano è interpretato da Filippo Scotti, Roberto De Francesco, Armando De Ceccon, Chiara Caselli, Rita Tushingham, Massimo Bonetti, Morena Gentile, Mildred Gustafsson e Romano Reggiani, ed è una Produzione Duea Film, Minerva Pictures con Rai Cinema, prodotto da Antonio Avati, Gianluca Curti e Santo Versace. Il film uscirà in sala con 01 Distribution.

Qui di seguito la trama ufficiale e le prime immagini video del film.

A Bologna, ai tempi della Liberazione, un giovane problematico con aspirazioni letterarie si innamora al primo sguardo di una bellissima nurse dell’esercito americano. L’anno dopo, nel Mid West americano, lui andrà ad abitare in una casa contigua a quella della sua amata, separata solo da un nefasto orto. Lì vive l’anziana madre, disperata dalla scomparsa della figlia che non ha dato più notizie di sé dalla conclusione del conflitto. Inizia così da parte del ragazzo una tesissima ricerca che gli farà vivere una situazione terrificante, fino a una conclusione in Italia del tutto inattesa.