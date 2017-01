L'ora legale: Ficarra e Picone in vetta al boxoffice italiano del weekend

L'ora legale di Ficarra & Picone sbanca al boxoffice italiano del weekend: alla sua uscita il film incassa 3.253.000 euro, con media di 5.770 euro per 564 sale: solide previsioni di tenuta per una riflessione satirica e autoironica sulla poco convinta necessità di onestà e trasparenza nel nostro paese.

Stabile in seconda posizione il melodramma Allied - Un'ombra nascosta di Robert Zemeckis, con Brad Pitt e Marion Cotillard: a questo giro porta a casa 1.280.000 euro, raggiungendo il risultato nostrano di 3.590.000.

Scende dal primo al terzo posto Will Smith con il suo Collateral Beauty, nel quale è tallonato da amici, parenti e colleghi che voglion fargli tornare la voglia di vivere: registra un altro 1.215.000 euro, arrivando in Italia a 8.080.000.

Nuova entrata in quarta posizione: è xXx - Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel che imperversa esibendosi in divertite spacconate: la partenza (in quinta, in derapata) è da 1.130.000.

C'è un debutto anche al quinto posto: è la fantascienza di Arrival, interpretato da Amy Adams. C'è odore di Oscar per questi incontri ravvicinati di Denis Villeneuve. Si comincia con 1.104.000 euro e media di 3.160.

