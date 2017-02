L'ora legale è il film di maggior successo di Ficarra e Picone

L'ora legale segna un record per per Ficarra e Picone: con 8.4 milioni di euro (dati Cinetel € 8.382.676) e 1.353.143 spettatori in tre settimane di programmazione nei cinema italiani, è il film più visto di sempre della coppia.



Giampaolo Letta (Ad Medusa Film) ha dichiarato: "L'ora legale è la conferma che la commedia italiana non è solo quella che fa ridere ma è anche quella che fa riflettere lo spettatore. Premiante è stata la sceneggiatura: divertente, amara e istruttiva con dialoghi comici che fanno sia ridere che pensare. Ringrazio Ficarra e Picone che in questo film hanno saputo raccontare con la loro ironia e leggerezza fatti politici che spesso viviamo tutti i giorni e far capire che la responsabilità delle regole, del cambiamento e dell'onestà non è solo delle istituzioni ma soprattutto del cittadino".