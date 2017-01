L'ora legale ancora primo al botteghino del weekend, tiene a bada La La Land

L'ora legale di e con Ficarra & Picone mantiene la vetta al boxoffice italiano del weekend, incassando altri 2.430.000 euro e raggiungendo i 6.625.000. La commedia sull'Italia che cerca la legalità ma non riesce a sostenerla mantiene al secondo posto l'esordio dell'attesissimo e pluricandidato agli Oscar La La Land: il film musicale di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone parte con 2.040.000 euro, però la sua media per sala è eccellente, viaggiando su 5.400 euro per 378 copie (contro le 597 di Ficarra & Picone).

Entra in terza posizione il thriller psicologico Split con James McAvoy, diretto da M. Night Shyamalan: si parla di 1.900.000 euro.

Slitta dal terzo al quarto posto la fantascienza di Arrival, diretto da Denis Villeneuve (nomination all'Oscar) e interpretato da Amy Adams: questa settimana registra 685.000 euro e tocca il totale italiano di 2.100.000.

Fanalino di coda della nostra top five è invece il canterino cartoon Sing, che a sorpresa risale dal sesto posto e porta a casa 614.000 euro (il totale finora da noi ammonta a 7.715.000.

I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo