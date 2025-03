L'operazione Chaos e gli omicidi Manson: Errol Morris affronta il mistero di questa inquietante figura e della sua Famiglia

News Cinema

Il grande documentarista, partendo da un libro del giornalista Tom O'Neill, che mette in dubbio le verità ufficiali sulla storia della Manson Family e dell'eccidio di Cielo Drive, affronta questioni che da sempre gli stanno a cuore. Da non perdere, in streaming su Netflix.

A un certo punto di questo documentario Tom O’Neill, l’autore del libro che lo ispira, dice che l’ossessione della cultura popolare per Charles Manson non sta tanto nel l'efferatezza degli omicidi compiuti dalla Famiglia, né che la più celebre delle sue vittime siata stata un'attrice bella e giovane, moglie incinta di un famoso regista, ma nel mistero del suo perverso carisma e della sua capacità di influenzare il prossimo a tal punto. Nella domanda, insomma, che si può sintetizzare in: “ma come ha fatto”?

È la questione centrale, questa, di L'operazione Chaos e gli omicidi Manson: perché è in fin dei conti la questione centrale del libro di O’Neill, ma anche perché è la questione che, qui come altrove, ossessiona da sempre Errol Morris: come è possibile? Cosa e chi si cela dietro il Male? Come inganniamo il prossimo, e come siamo ingannati da lui, e come facciamo a vivere in un mondo interiore e esteriore dominato da illusioni e preconcetti?

Qualche anno fa Morris ha diretto, sempre per Netflix, la bella miniserie documentaria Wormwood, in cui si parlava del famigerato progetto MKULTRA, quello con il quale la CIA ha studiato, negli anni Cinquanta e Sessanta, il condizionamento psicologico e la possibilità di creare assassini inconsapevoli attraverso delle sperimentazioni con l’LSD e con altre droghe, come in Manchurian Candidate, qui esplicitamente citato. E siccome O’Neill solleva domande relative a un possibile e plausibile contatto di Manson (che con la Famiglia usava l'LSD come noccioline) con uno degli scienziati a capo di quello stesso progetto, non sorprende che si sia interessato al libro del giornalista tanto da trarne un nuovo documentario. E però, chi si aspetta da L'operazione Chaos e gli omicidi Manson del puro cospirazionismo, rimarrà deluso, poiché Morris è troppo intelligente da lasciarsi andare a certi risvolti di sensazionalismo, e perché questo suo nuovo film pone più domande di quanto non offra risposte.

Ancora una volta la domanda chiave è: come è possibile che quello strano ometto che non si filava nessuno, di punto in bianco, una volta uscito di prigione e dopo una sosta a Haight Ashbury, culla e epicentro del movimento hippie, sia diventato il guru carismatico di una setta che ha spinto all’omicidio?

L'operazione Chaos e gli omicidi Manson: il trailer del documentario di Errol Morris su Charles Manson

Morris ricostruisce il prima e il dopo l’eccidio di Cielo Drive, appunto dalla scarcerazione di Manson avvenuta nel 1967 fino al processo e alla condanna sua e di Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian e Tex Watson per omicidio di primo grado. Lo fa con la consueta precisione da giornalista investigativo, e con una messa in scena formale che ricalca l'estetica dei dossier, interpellando protagonisti di quelle truci vicende (come Bobby Beausoleil) e attingendo a numerosi materiali di repertorio (comprese splendide e strazianti immagini video di Sharon Tate). Nel ricostruire la storia ufficiale, apre spazi e interstizi per far sì che le tante questioni sollevate da O’Neill.

Così ai nomi di Manson e della Famiglia si intrecciano quelli di Jack Ruby, di Dennis Wilson dei Beach Boys, e di Terry Melcher, il figlio di Doris Day. E ancora le Black Panthers, J. Edgar Hoover, la CIA, l’FBI, i Beatles.

C’è da far girare la testa, come fa girare la testa la sarabanda di volti e di immagini, come fanno gli occhi spiritati e le movenze teatrali e clowesche e la musica (niente male) di Manson, la placida esaltazione delle sue ragazze, il fermento di anni che hanno trasformato l’America e il mondo lasciandoli in buona sostanza, parafrasando qualcuno, uguali a quelli che sono sempre stati. E che Manson abbia o non abbia avuto un qualche collegamento con MKULTRA e i suoi responsabili, conta nel complesso poco o nulla; perlomeno nell’ottica di Morris. Conta che quel che abbiamo sempre voluto pensare di lui - quel che Vincent Bugliosi e il suo libro han fatto sì che noi pensassimo di lui, e quindi dell’esaltazione, della paranoia, del progetto Helter Skelter, della guerra razziale tra bianchi e neri - e che forse nascondeva quel che veramente abitava in lui e nella sua follia. Il documentario di Morris lascia che quel velo cada, ma per rivelare cosa, non si sa bene.

“Alla gente piace molto la sua fantasia; non vuole sentire quanto sia banale la storia, che Charlie non era un genio”, dice verso la fine del doc Bobby Beausoleil dal carcere. Subito dopo vediamo Manson, in immagini di repertorio, prendersela con un giornalista e dirgli: “Non mi vedi come una persona qualunque, ma come vuole la tua mente”.

Due modi, per Morris, di dire la stessa cosa, per sottolineare il mistero del male, e la potenza dell’illusione. Senza possibilità di risolvere le cose, senza risposte certe: perché le risposte, dice Morris a chiare lettere, appartengono alla finzione, e non alla realtà.