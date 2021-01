L'ombra delle spie con Benedict Cumberbatch: nuove foto!

News Cinema

Il film di spionaggio The Courier - L'ombra delle spie con Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan si mostra con nuove immagini.

Già ribattezzato in primavera The Courier dall'originale titolo Ironbank, il film di spionaggio con Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan, che in Italia dovrebbe intitolarsi L'ombra delle spie, si mostra ancora con un'altra dose di immagini, tra cui un paio già diffuse: l'uscita americana, prevista per l'agosto scorso, è stata spostata al 19 marzo, e si spera che sia quella definitiva: non trattandosi di un blockbuster, il film di Dominic Cooke potrebbe affrontare la pandemia per poi immaginiamo approdare sullo streaming americano a stretto giro. Una data definitiva di distribuzione italiana, negli ultimi aggiornamenti che abbiamo affidata alla Eagle Pictures, non è stata annunciata.

The Courier, di cosa parla il film con Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan

Scritto da Tom O'Connor, L'ombra delle spie si ambienta durante la Guerra Fredda sullo sfondo della Crisi dei Missili di Cuba (1962, quindi) e vede Benedict Cumberbatch nei panni di Greville Wynne, un uomo d'affari che diventa una spia, impegnato a interagire con un'altra spia russa Oleg (Merab Ninidze), per ridurre l'impatto del pericoloso contenzioso internazionale che portò il mondo a un passo dalla III Guerra Mondiale. Nel cast ci sono anche Jessie Buckley e Angus Wright. Il film si basa su una storia vera ed è stato accolto molto bene al Sundance del gennaio 2020.