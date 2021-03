L'ombra del sospetto, Liam Neeson contro Antonio Banderas: chi vincerà?

News Cinema

In L'ombra del sospetto, Liam Neeson valuta la vendetta contro il personaggio di Antonio Banderas, ma per quale ragione?

L'ombra del sospetto è il titolo di un thriller con Liam Neeson, Antonio Banderas e Laura Linney, una torbida vicenda a base di vendette e mentite spoglie, sullo sfondo di un amore tradito. Dirige Richard Eyre, già regista di Diario di uno scandalo e più recentemente di Il verdetto.

L'ombra del sospetto, la trama del film con Liam Neeson e Antonio Banderas

In L'ombra del sospetto l'informatico Peter (Liam Neeson) è sicuro che il suo matrimonio con la stilista Lisa (Laura Linney) sia felice. Peter non ha mai nutrito sospetti verso i frequenti viaggi di lavoro di Lisa in Italia, ma quando scopre per caso messaggi tra la moglie e un misterioso "Rafe", viene accecato dalla gelosia e dai desideri di vendetta. Decide di metterla in pratica in modo meditato, partendo alla volta dell'Italia e cercando di conquistare la fiducia dell'uomo (Antonio Banderas), presentandosi come chi non è. Peter non conosce mezze misure: vorrebbe uccidere Rafe.





L'ombra del sospetto, come si colloca nella carriera di Liam Neeson

Uscito negli USA nel dicembre 2008, L'ombra del sospetto è arrivato appena qualche mese dopo Io vi troverò, quel Taken che stava per modificare la percezione e la collocazione di Liam Neeson, trasformato in eroe d'azione suo malgrado: una metamorfosi ancora non avvenuta del tutto in questo film. Dal 2009 inoltre la vita dell'attore sarebbe cambiata per sempre, dopo l'improvvisa morte di sua moglie Natasha Richardson per un incidente di sci, portandolo ad accettare più facilmente ruoli anche meno impegnativi, si direbbe "di genere".

Neeson comunque era già stato marito di Laura Linney nel biografico Kinsey del 2004, dedicato al sessuologo e biologo Alfred Charles Kinsey, autore dei celebri "Rapporti Kinsey", pubblicati tra la fine degli anni Quaranta e i primi Cinquanta, concentrati sulle abitudini e sulle fantasie sessuali inconfessate degli americani. Per L'ombra del sospetto tuttavia Laura Linney non era stata la prima scelta per il ruolo di Lisa, avendo sostituito Juliette Binoche.