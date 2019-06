L'Olbia Film Network dà il via ai cortometraggi del Figari Film Fest

Dopo il successo in festival internazionali, primo tra tutti quello di Toronto, Fiore gemello è stato presentato ieri sera all'Olbia Film Network. Il film interamente girato in Sardegna è stata accompagnato per la prima volta nell'isola anche dalla regista Laura Luchetti insieme ai giovani protagonisti, entrambi al loro esordio cinematografico, Kalill Kone e Anastasyia Bogach che hanno definito la Luchetti "una mamma" sul set. Nel cast del film anche l'attore olbiese Mauro Addis, particolarmente emozionato per la presentazione del film nella sua città e soprattutto nel Festival di cui è uno degli organizzatori. Il film è stato omaggiato del Premio Opere Prime. La Luchetti è arrivata all'Olbia Film Network con un lungometraggio dopo essere stata in passato vincitrice del Figari Film Fest, incarnando dunque l'idea di questo festival che vuole che il Figari sia un trampolino di lancio per i registi del domani.

Fiore Gemello ha chiuso la sezione lungometraggi proposta quest'anno dalla kermesse sarda che da stasera darà spazio ai cortometraggi del Figari Film Fest. L'inaugurazione avverà presso l’Aeroporto Costa Smeralda a partire dalle 21.00, dove si terrà anche il concerto della giovanissima cantante, chitarrista e compositrice Francesca Piras in arte Frances P. Le proiezioni dei cortometraggi proseguiranno tutte le sere in Piazza Dante fino al 23 di giugno. Novità del Figari di quest’anno è una sezione interamente dedicata al cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival Internazionale, Nazionale, Regionale e Animazione. Anche la giuria di qualità avrà una grossa componente femminile grazie alle attrici in arrivo a Olbia Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.



Fiore gemello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD