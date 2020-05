L'odore della notte: il film da vedere e commentare insieme domenica 10 maggio con SimulWatch

News Cinema

Il secondo film di Claudio Caligari, con Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Appuntamento su SimulWatch domenica 10 maggio alle 18.

La visione condivisa di domenica 10 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di L'odore della notte, secondo dei soli tre film diretti da Claudio Caligari, interpretato nel 1998 da Valerio Mastandrea con Marco Giallini, Giorgio Tirabassi ed Emanuel Bevilacqua.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'odore della notte e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 10 maggio alle ore 18.

Liberamente ispirato al romanzo "Le notti di 'Arancia Meccanica'" di Dido Sacchettoni, pubblicato da Einaudi, e basato su eventi realmente accduti a Roma alla fine degli anni Settanta, L'odore della notte vede Valerio Mastandrea interpretare il ruolo di Remo Guerra, un giovane agente di polizia, che è in realtà a capo di un gruppo di rapinatori provenenti dall'estrema periferia romana specializzati nelle rapine ai datti dei loro concittadini dei quartieri alti, in nome di un riscatto sociale che altrimenti vede come impossibile. Anche dopo un arresto, e un vano tentativo di cambiare strada aprendo un bar con i suoi complici, Remo proseguirà testardamente nel suo progetto, fino alle estreme conseguenze.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

