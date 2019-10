L'ispettore Gadget tornerà al cinema in un film live action Disney

News Cinema

La Casa del Topo ha affidato ai due autori del Saturday Night Live, Mikey Day e Streeter Seidell, il compito di scrivere la sceneggiatura.

Ottime notizie per tutti gli ex bambini cresciuti con i cartoni de L'ispettore Gadget, nati nel 1983 da una collaborazione franco-canadese-americana e con l'apporto di una produzione giapponese, e rilanciati nel 2015 da una nuova serie. La Disney, che ne detiene i diritti cinematografici, sta preparando un nuovo film live action con protagonista il personaggio, già interpretato nel 1999 da Matthew Broderick in L'ispettore Gadget, appunto.

Il compito di scrivere una sceneggiatura per il film è stato affidato a due autori del Saturday Night Live, Mikey Day (che è anche attore nello show) e Streeter Seidell. Si tratta del secondo progetto dei due per la Casa del Topo, visto che sono stati ingaggiati anche per il reboot di Mamma ho perso l'aereo, per Disney +.

Per chi non lo conoscesse, l'ispettore Gadget è un cyborg dotato di ogni sorta di congegni all'interno del suo corpo, che in teoria dovrebbero rendere più facile la cattura dei criminali. Simile in questo all'ispettore Clouseau a cui è in parte ispirato, Gadget è però anche goffo e poco intelligente, il che dà alle sue avventure un taglio comico. Nelle sue indagini è aiutato dalla nipote Penny, che è incredibilmente intelligente e si affida ai propri dispositivi high tech per risolvere i casi. L'arcinemico dell'ispettore è il Dottor Artiglio, a capo del sindacato criminale MAD, di cui vediamo in genere solo le mani, coperte da guanti d'argento o artigliate.

Nel film del 1999 Rupert Everett era il dottor Artiglio e Michelle Trachtenberg Penny. All'epoca fu un fiasco, ma evidentemente la Disney crede ancora nel suo potenziale.