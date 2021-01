L'irresitibile Spamalot diventa un film!

News Cinema

Il musical Spamalot, ispirato al film del 1975 Monty Python e il Sacro Graal, arriva al cinema con una sceneggiatura di Eric Idle.

Il celeberrimo musical Monty Python's Spamalot, o semplicemente Spamalot, si prepara a diventare un film targato Paramount Pictures. L'adattamento della commedia musicale di Eric Idle (uno dei Monty Python), andata in scena per la prima volta nel 2004, è un progetto di cui si parla da tempo e che inizialmente era legato alla 20th Century Fox. La buona notizia è che aveva già una sceneggiatura, che rimarrà inalterata e che porta la firma dello stesso Idle, anche autore delle musiche con John Du Prez.

Il regista del film sarà invece Casey Nicholaw, che è stato il coreografo dello spettacolo originale di Broadway. Anche lui è coinvolto da tempo nella trasposizione, e nel mentre è diventato uno dei più richiesti coreografi proprio di Broadway, con un curriculum che vanta Book of Mormon, Aladdin, Mean Girls e The Prom, per citare soltanto alcuni show.

Come molti sanno, Spamalot è basato sul film dei Monty Python, Monty Python e il Sacro Graal, uscito nel 1975 e diretto da Terry Gilliam e Terry Jones. Storia della ricerca del Sacro Graal da parte di un Re Artù con il volto di Graham Chapman, conteneva una serie di gag irresistibili e di personaggi simpaticissimi, a cominciare da Sir Lancillotto, Patsy e Sir Robin. Saranno tutti presenti nel film, insieme al Cavaliere Nero, al coniglio assassino e a tanti altri.

Del film da Spamalot non conosciamo né gli interpreti né la data di inizio lavorazione. Eric Idle ne sarà anche produttore.