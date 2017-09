L'intrusa: ecco una clip in esclusiva del nuovo film diretto da Leonardo Di Costanzo

Dopo il fortunato esordio di L'intervallo, risalente al 2012, il regista ischitano Leonardo Di Costanzo sta per tornare al cinema con un nuovo film che racconta i problemi e le periferie di Napoli con storia e modi lontani dai luoghi comununi e dalle retoriche più abusate.

L'intrusa racconta la storia di un centro che ospita i bambini dopo la scuola, e li coinvolge in mille attività per sottrarli al degrado e alla malavita del loro quartiere: i delicati equilibri che Giovanna e gli altri responsabili cercano di mantenere vengono sconvolti quando in una casetta del centro si rifugiano la giovane moglie di un killer della camorra che è stato arrestato e i suoi due figli, ponendo Giovanna di fronte a difficili interrogativi morali.

Nel contesto di un cast efficacissimo, composto da attori non professionisti, sia per quanto riguarda i bambini che gli adulti, spicca la presenza volutamente dissonante di Raffaella Giordano, una delle più importanti danzatrici, performer e coreografe italiane, che Di Costanzo ha fortemente voluto nei panni di Giovanna e che era già apparsa nel Giovane favoloso di Mario Martone.

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes lo scorso mese di maggio, L'intrusa arriverà nelle nostre sale il prossimo 28 settembre, distribuito da Cinema.