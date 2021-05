L'intramontabile Nora Ephron e i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La grande sceneggiatrice e regista nasceva a New York il 19 maggio 1941. Vogliamo ricordarne il talento per la commedia sofisticata con cinque titoli in streaming.

Il 19 maggio 1941 nasceva a New York Nora Ephron, una delle più grandi autrici del cinema contemporaneo quando si tratta di commedia romantica sofisticata. Attiva come sceneggiatrice per il cinema fin dall’inizio degli anni ‘80 - col suo esordio Silkwood diretto da Mike Nichols ha ottenuto la prima candidatura all’Oscar per la sceneggiatura originale - la Ephron è poi passata anche dietro la macchina da presa, dirigendo otto lungometraggi di cui almeno un paio di enorme consenso presso critica e pubblico. Con i soliti cinque film in streaming vogliamo rendere dunque il doveroso e commosso omaggio a questa artista elegante e sempre briosa nella sua originalità, la quale ci ha purtroppo lasciato nel 2012 all’età di 71 anni. Ecco il nostro ricordo della grande Nora Ephron. Buona lettura.

Heartburn - Affari di cuore (1986)

Ispirato al vero e burrascoso matrimonio tra la Ephron e il giornalista Carl Bernstein (quello dello Scandalo Watergate), il film diretto dall’amico Mike Nichols ha come protagonisti due mostri sacri quali Jack Nicholson e Meryl Streep. Heartburn - Affari di cuore racconta con verità e dolcezza un ritratto femminile che in nome dell’amore sacrifica fin troppo, fino a ritrovarsi a dover ricostruire una vita. I duetti tra i due grandi protagonisti sono efficacissimi, anche se tutto sommato al film qualcosa manca per essere davvero memorabile. Per gli amanti della lacrima facile, da ascoltare e riascoltare la mitica colonna sonora con Coming Around Again di Carly Simon. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Harry ti presento Sally (1989)

Harry ti presento Sally: Trailer Ufficiale del Film - HD

In pratica la commedia romantica perfetta. Al timone un regista poliedrico e ispirato quale era Rob Reiner. Aggiungete due protagonisti mai così in parte come Meg Ryan e Billy Crystal. Mescolate con comprimari di lusso quali Carrie Fisher e Bruno Kirby. Il tutto poggiato sulla sceneggiatura spumeggiante della Ephron, che dipinge la battaglia tra i sessi in maniera ironica, spumeggiante, sopraffina. Harry ti presento Sally è un film immortale, con una decina di scene memorabili, un finale da brividi e la sequenza dell’orgasmo simulato al ristorante che è entrata di diritto nella storia del cinema comico. Seconda nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Insonnia d’amore (1993)

Insonnia d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Secondo, leggendario incontro cinematografico tra Meg Ryan e Tom Hanks - il primo era avvenuto tre anni prima grazie al surreale e spassoso Joe contro il vulcano, che merita di essere riscoperto. Una trama da melodramma per una commedia che più romantica non si può. La Ephron stavolta si mette in proprio e dirige Insonna d'amore e i due attori riuscendo ad esplicitare il loro lato più romantico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

C’è posta per te (1998)

A nostro avviso il miglior film della Ephron nel ruolo di sceneggiatrice/regista. Il remake aggiornato del classico di Ernst Lubitsch con James Stewart fin dall’inizio si rivela una commedia con due personaggi principali amabili e insieme leggermente graffianti. I duetti tra Tom Hanks e la Ryan sono fenomenali, così come credibile diventa la progressiva storia d’amore virtuale, fino al finale perfetto. C’è posta per te diverte, fa intenerire fino alle lacrime, ci regala due ore di cinema civettuolo ed edificante, uno spasso per l’anima. Da rivedere in continuazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Julie & Julia (2009)

Julie & Julia: Il trailer del film con Meryl Streep

Il biopic dedicato all’icona del piccolo schermo Julia Child riconnette la Ephron con una Meryl Streep in gran forma. Julie & Julia è la storia di due donne raccontata in parallelo, con momenti di enorme profondità psicologica anche grazie alla prova superlativa di Amy Adams a supporto. Un film strano e toccante, uno degli script più malinconici orchestrati dalla grande sceneggiatrice e regista. Nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.