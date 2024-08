L'Innocenza di Hirokazu Kore-eda è da oggi al cinema: ecco una clip del film in anteprima esclusiva

News Cinema

Finalmente è da oggi nelle sale italiane con Bim distribuzione L'Innocenza, il nuovo, bellissimo film del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda, premiato al Festival di Cannes per la sua sceneggiatura. Per l'occasione, ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Sono passati quindici mesi da quando L'Innocenza è stato presentato in prima mondiale nel concorso del Festival di Cannes 2023, e finalmente il film arriva nei nostri cinema, distribuito dal 22 agosto da BIM Distribuzione.

Quello di Hirokazu Kore-eda, che è uno dei grandi maestri del cinema giapponese contemporaneo, è stato inspiegabilmente ritenuto da alcuni come un film minore, ma è invece un'opera bellissima e commovente, nel quale il regista riesce a mettere sullo schermo tutte le sue tematiche e il suo stile, anche a partire da un copione non suo. È la prima volta che Kore-eda ha diretto un film che non fosse basato su un suo copione originale (questo è stata scritta da Yuji Sakamoto), e il fatto che a Cannes abbia ottenuto proprio il premio per la miglior sceneggiatura è ulteriore misura dei meriti del film e del suo autore.

In L'Innocenza Kore-eda scarta dall'ossessione tematica per la famiglia e, con una prospettiva multifocale, assumendo di volta in volta il punto di vista di diversi personaggi, parla con l'abituale e potente minimalismo della società giapponese e del suo moralismo, di fake news e di bullismo, e soprattutto di quel territorio di confine così magico e scivoloso che sta tra infanzia e adolescenza.

Per sapere di più sul film basta leggere la nostra recensione, ma anche guardare questa clip che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva, e che permette di avere un assaggio delle atmosfere del film, e di dare un primo sguardo a due dei suoi giovani protagonisti.

Qui di seguito, invece, trovate la trama e il trailer italiano del film, che conta anche sulla colonna sonora firmata dal grande Ryuichi Sakamoto, l'ultima che il compositore nipponico ha completato prima della sua morte.





Minato, che ha 11 anni e vive con sua mamma vedova, inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Kore'eda, si rivelerà essere un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia.