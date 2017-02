L'inganno: nuove foto del film di Sofia Coppola

In circolazione da poche settimane, il trailer de L'inganno ha scatenato un vivace interesse nei confronti del nuovo film di Sofia Coppola, che si annuncia accattivante e inquietante quanto basta oltre che visivamente interessante e gotico come il romanzo che lo ha ispirato, intitolato "A Painted Devil" e trasformato in una sceneggiatura dalla stessa regista.

Del remake de La notte brava del soldato Jonathan arrivano oggi cinque nuove immagini che ci mostrano le protagoniste femminili Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning. Non appare invece Colin Farrell, che interpreta in ruolo che nel film di Don Siegel fu di Clint Eastwood: quello del confederato ferito che, nel 1864 (dunque durante la Guerra di Secessione) trova rifugio in un collegio femminile del Sud avviando un pericoloso gioco di gelosie e vendette.

Alcuni sono certi che L'inganno passerà per il Festival di Cannes. L'uscita nelle sale americane è prevista per la fine di giugno, mentre noi dovremo aspettare il 14 settembre.