L'infortunio di Blake Lively sospende (del tutto?) la lavorazione di The Rhythm Section

Il thriller di spionaggio internazionale The Rhythm Section, che vedeva protagonista Blake Lively, ha interrotto temporaneamente le riprese. Diretto da Reed Morano il film era stato messo in stand-by quando lo scorso dicembre l'attrice si era infortunata durante una scena d'azione che stavano girando a Dublino. Al cast tecnico è stato però detto di cercare altri impieghi. In un primo momento la produzione era stata fermata a tempo indeterminato per permettere alla Lively di rimettersi, ma a quanto pare l'attrice ha bisogno di un secondo intervento chirurgico per guarire completamente, e la sua convalescenza dovrebbe durare almeno altri cinque mesi. Siccome al momento è stata girata meno di metà di the Rhythm Section, la produzione ha deciso di interrompere il progetto senza garanzie certe che venga finito.

Prodotto dalla EON di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, The Rhythm Section è l'adattamento del primo dei romanzi scritti da Mark Burnell con protagonista Stephanie Patrick. All'inizio della storia l'eroina si trova in uno stato di totale auto-distruzione in seguito alla tragedia della perdita dell'intera famiglia, morta in un disastro aereo. Quando la donna scopre però che non si è trattato di un incidente, decide di assumere l'identità di un noto assassino per mettersi sulle tracce di chi ha compiuto il massacro. Gli altri tre romanzi della serie oltre a The Rhythm Section si intitolano Gemini, The Third Woman e Chameleon. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 22 febbraio del 2019 ma a questo punto, visto che non è garantita neppure la fine delle riprese, tale data potrebbe diventare molto presto del tutto ipotetica...