L'infaticabile Samuel L. Jackson sogna di tornare nel mondo di Star Wars

Samuel L. Jackson è uno di quegli attori che non si stancano mai di stare su un set, e che inanellano film dopo film con una frequenza invidiabile (soprattutto da parte di certi colleghi). Detta in altre parole, non è uno che fa lo schizzinoso, e che a patto che il divertimento e i soldi siano abbastanza, è pronto a prender parte un po' a qualsiasi tipo di film: altrimenti, perché uno come lui avrebbe girato Snakes on a Plane? O Big Game? Con tutto il bene che si può volere ai due film in questione, sia ben inteso.

Eppure, anche uno stakanovista come lui sembra avere dei sogni che faticano a realizzarsi: lo ha raccontato nel corso di un'intervista a Stephen Colbert nel suo Late Show, dove si era recato per promuovere il nuovissimo Shaft che in Italia vedremo su Netflix a partire dal 28 giugno, e dove ha svelato che c'è un personaggio interpretato in carriera che vorrebbe di nuovo portare al cinema.

Non è il Gator di Jungle Fever né il Jules di Pulp Fiction, e nemmeno lo Zeus di Die Hard - Duri a morire o il Lazarus Woods di Black Snake Moan.

No, di tutti i personaggi interpretati in carriera, quello che Samuel L. Jackson vorrebbe di nuovo interpretare è il Mace Windu della seconda trilogia di Star Wars.

Personaggio che, peraltro, sappiamo benissimo essere morto, uno dei primi membri del Consiglio dei Jedi a cadere per mano Cancelliere Palpatine.

D'altronde, sappiamo altrettanto bene che in certe saghe i personaggi vanno e vengono e ritornano come nelle migliori soap in circolazione, e non è quindi escluso che, ascoltate le parole di Jackson in tv, qualcuno in casa Disney si faccia solleticare dal pensiero di riportare in scena questo Jedi col nome da detersivo per vetri.