L'infanzia di un capo: clip in anteprima del film in uscita al cinema il 29 giugno

L'infanzia di un capo, folgorante esordio nella regia dell'attore americano Brady Corbet, racconta di come Precott, un bambino privilegiato ma, in fondo, come tanti cresca fino a diventare un dittatore totalitario.

Il film è diviso in tre capitoli, che raccontano di tre scatti d'ira di Prescott, una progressione che serve a raccontare il suo rapporto con la famiglia e con le istituzioni.



Il primo di questi scatti d'ira avviene in seguito a una prova della recita di Natale che lo vede protagonista nei panni di un angelo, al termine della quale, senza un apparente motivo, il bambino inizia a scagliare sassi contro i suoi compagni. Per questo, verrà obbligato dal parroco e dalla madre a scusarsi con tutti i parrocchiani al termine della messa di Natale, come ci mostra questa clip.





Nelle immagini che vi abbiamo mostrato in anteprima esclusiva, viene raccontato anche un altro elemento chiave nella storia di Prescott: quello legato al sesso, e al suo essere frequentemente scambiato per una femmina per via dei suoi capelli lunghi.

L'infanzia di un capo, che conta nel cast la presenza di Bérénice Bejo, Robert Pattinson, Liam Cunningham e Stacy Martin, sarà nelle sale a partire dal 29 luglio, distribuito da Fil Rouge Media.