L'incubo di Matt Damon e lo scoop di un presentatore radio di provincia

News Cinema

L’attore americano ha creato grande attenzione, in particolare da parte di una radio locale, durante le di quarantena in cui è rimasto vicino a Dublino.

La campagna irlandese è un luogo da favola, popolato da folletti e paesaggi incantevoli, ma per Matt Damon è stata per qualche giorno un luogo di grande preoccupazione per la sorte della figlia maggiore, rimasta a New York dove studia ed è stata contagiata dal Covid-19, mentre l’attore era in quarantena in un delizioso sobborgo di Dublino, a Dalkey.

Diciamo subito che le cose sono evolute presto per il meglio e la figlia lontana, nata da una precedente relazione della moglie, sta bene e fra qualche tempo potrà raggiungere il padre e la madre, rimasti bloccato in Irlanda dove Damon stava girando il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel.

Non certo un lockdown da dimenticare, una volta risolto l’allarme per la positività della figlia, visto che si trova da inizia marzo, insieme alla moglie Luciana Barrosa e le tre figlie più giovani, di 14, 12 e 10 anni, nella residenza da favola dell’ex pilota di formula 1 Eddie Irvine. Un posto splendido, con un parco infinito che arriva sul mare e in un paesino fra i più ricchi del paese, con vicini come Bono ed Enya.

La sua presenza è stata notata dagli abitanti del paese, sempre molto discreti nel fare al massimo una foto con lui, mentre correva, faceva un bagno al mare, o girava con delle buste della spesa griffate da un supermercato locale. Quest’ultima cosa ha particolarmente divertito i locali, così come l’accanimento con cui una radio locale, SPIN 1038, ha fatto diventare un invito a partecipare in trasmissione rivolto a Damon un vero e proprio tormentone, tanto che i conduttori alla fine hanno pensato a uno scherzo, e come d’ordinanza in questi casi stavano mandando a quel paese l’assistente di Matt Damon che li ha chiamati per chiedere quando sarebbe andato in onda.

Damon poi ha raccontato nell’intervista di aver sentito dell’appello mentre stava in macchina per Dublino e di aver provato a memorizzare il numero di telefono, ma poi è tornato a casa e la moglie l’ha distratta e se l’è dimenticato. “Da quel momento ho ascoltato il programma alcune volte cercando di cogliere il momento in cui davate il vostro numero”, ha detto. A quel punto si è anche preso (giustamente) dell’idiota dalla moglie che gli ha suggerito una ben più semplice e rapida indagine su google per trovare il loro contatto. Anche Bono, il vicino, gli ha detto, incontrandolo, che lo stava cercando una radio locale.

Insomma, una quarantena nata con tanta preoccupazione, e finita con una divertente storia, non di fate irlandesi, ma di quarantene coronavirus in epoca di pandemia.

Fully Charged's Graham & Nathan did it!



Here's the WORLD EXCLUSIVE interview with Matt Damon from the safety of quarantine in Dalkey.



He talks his daughter getting COVID-19, how he ended up in Ireland, that SuperValu bag photo & lots more!#MattOnSpinhttps://t.co/b09WcbMXrR— spin1038 (@spin1038) May 13, 2020