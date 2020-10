L'incredibile storia dell'Isola delle Rose: il trailer del nuovo film Netflix con Elio Germano

News Cinema

Arriverà su Netflix L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, il nuovo film di Sydney Sibilia con Elio Germano e Matilda De Angelis di cui è stato appena diffuso il trailer.

No, non è un film che doveva uscire in sala ed è stato dirottato nel mondo delle piattaforme streaming.

L'incredibile Storia dell'Isola delle Rose, nasce come un progetto originale Netflix prodotto dall'italiana Groenlandia, la casa di produzione nata dall'incontro tra Matteo Rovere e Sydney Sibilia che ha portato in sala, tra gli altri, Il primo Re, Il campione, Croce e delizia e i due sequel di Smetto quando voglio.

Diretto da Sibilia, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose racconta un fatto realmente accaduto nel 1968, sulle coste dell'Emilia Romagna. Il film mette in scena ciò che all'epoca fece Giorgio Rosa, interpretato da Elio Germano, un' ingegnere meccanico bolognese, poco più che quarantenne, che creò una sorta di stato indipendente al largo di Rimini. L'uomo costruì una piattaforma di poche centinaia di metri quadrati, al di fuori delle acque territoriali italiane, che chiamò Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Una storia di grande idealismo e ricerca di libertà che si scontrò con i vertici del governo italiano.

Accanto Elio Germano, nel cast del film troviamo Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet, Thomas Wlaschiha, Leonardo Lidi, Alberto Astorri e Violetta Zironi.