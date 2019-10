L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose: al via il nuovo film di Sydney Sibilia

News Cinema

Il regista della trilogia di Smetto quando voglio torna alla commedia e dirige Elio Germano, Fabrizio Bentivoglio e Matilda De Angelis.

Dopo la fortunatissima trilogia di Smetto quando voglio, Sydney Sibilia torna dietro alla macchina da presa con L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose, che ha cominciato a girare il 16 settembre e che ha sceneggiato insieme a Francesca Maineri. Le riprese, oltre che a Roma, si svolgeranno a Malta, Rimini e Bologna.

L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose è un film originale Netflix prodotto da Groenlandia e racconta la storia vera di Giorgio Rosa, che nacque a Bologna nel 1925 ed è passato alla storia per aver ideato, progettato e creato l'Isola delle Rose, una piattaforma artificiale di 400 m² che sorgeva nel Mare Adriatico, al di fuori delle acque territoriali italiane. Il 1º maggio 1968 autoproclamò l'isola come Stato indipendente con il nome di Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. A interpretare questo coraggioso uomo sarà Elio Germano, affiancato da Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet, Thomas Wlaschiha, Leonardo Lidi, Alberto Astorri e Violetta Zironi.

Groenlandia film è molto orgogliosa de L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose, come sottolinea Matteo Rovere, che ha fondato la casa di produzione con Sibilia."Questo film è un progetto unico, ambizioso, non solo perché racconta una pagina fondamentale del nostro Paese che sono in pochi a ricordare, ma perché lo fa tirando in ballo ideali e argomenti universali. Una storia di libertà, fratellanza, partecipazione, che non può che parlare a tutti. È per questo che siamo orgogliosi di aver trovato un partner internazionale così importante, che ha deciso di sostenere un film complesso e di dimensioni viste raramente nel nostro paese. Con Netflix abbiamo garanzia di qualità e diffusione internazionale. Possiamo parlare al mondo, certi che il mondo si riconoscerà in questa storia tutta italiana, e ne sarà conquistato".

Alle parole di Rovere fa eco il colosso dello streaming nella persona di Teresa Moneo, Director International Original Films, Netflix: "Siamo davvero emozionati di lavorare con Sydney, Matteo e tutto il team di Groenlandia e di poter dare vita alla loro visione ambiziosa e affascinante. Siamo entusiasti che un progetto di queste dimensioni venga dall’Italia e siamo sicuri che questa storia così universale possa piacere agli spettatori di Netflix in tutto il mondo".