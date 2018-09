L'incidente della grotta Tham Luang diventa un film Universal Pictures

Il 23 giugno di quest'anno, in Tailandia, dodici ragazzi di età compresa fra gli undici e i diciotto anni e facenti parte di una squadra di calcio chiamata I Cinghiali si sono trovati intrappolati, insieme al loro allenatore, nella grotta di Tham Luang. Ostacolati dal continuo innalzarsi del livello dell'acqua, sono rimasti prigionieri per diciotto giorni prima di essere miracolosamente tirati furi da un gruppo di esperti sommozzatori. La loro vicenda, e in particolare l'intera missione di salvataggio, è stata seguita passo passo dalle tv internazionali - preoccupando ed emozionando l'opinione pubblica - e adesso sta per diventare un film targato Universal Pictures.

A produrre saranno Michael De Luca e Dana Brunetti, che hanno già unito le forze per la serie di Cinquanta sfumature, Captain Phillips e The Social Network. Il film ancora non ha un titolo né tantomeno un cast.

L'incidente di Tham Luang ha già catturato l'interesse di diversi filmmaker, a cominciare dal tailandese Tom Waller e da Jon M. Chu, il regista di Crazy & Rich.