L’inarrestabile Maggie Smith va a Lourdes con Kathy Bates e Laura Linney in The Miracle Club

Maggie Smith, Laura Linney e Kathy Bates interpretano, in The Miracle Club, tre donne irlandesi forti e unite da una profonda amicizia. La regia è di Thaddeus O'Sullvivan.

A quasi 86 anni Maggie Smith, che abbiamo adorato nel ruolo di Lady Violet Crawley di Downton Abbey, non ha nessuna intenzione di smettere di lavorare. Insieme ad altre due grandissime attrici, Kathy Bates e Laura Linney, la vedremo in una storia di donne intitolata The Miracle Club. A dirigere il film sarà Thaddeus O'Sullivan, il regista di Un perfetto criminale, con Kevin Spacey, Linda Fiorentino e Colin Farrell.

The Miracle Club narra la vicenda di tre combattive operaie irlandesi che vanno in pellegrinaggio a Lourdes e che, oltre a rafforzare l'amicizia fra loro, scoprono ciascuna il proprio miracolo interiore. Il produttore Josh Maurer parla del film in questi termini: "Ciò che il film veramente restituisce è la forza, la resilienza e l'amore che caratterizza tre donne sorprendenti mentre cercano di definirsi secondo i loro criteri e attraverso il potere dell'amicizia che le lega e della fede".

Kathy Bates, che al pari di Maggie Smith e della Linney si divide fra cinema e serie tv, è apparsa non troppo tempo fa sui nostri schermi in Richard Jewell di Clint Eastwood, altro artista cinematografico incurante del passare del tempo. Quanto a Laura Linney, aspettiamo di vederla in Falling (la nuova regia di Viggo Mortensen) e in The Roads Not Taken di Sally Potter.

The Miracle Club dovrebbe arrivare in sala nell'arco del 2022, quindi non prestissimo.