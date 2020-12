L'Impero colpisce ancora: lo splendido video del dietro le quinte con immagini inedite di Carrie Fisher

Tenetevi forte: nell'anno del quarantesimo anniversario de L'Impero colpisce ancora, tutt'ora considerato il miglior film della saga di Star Wars, arriva un video del dietro le quinte del film con immagini inedite. Le più commoventi sono quelle di Carrie Fisher sul set, in mezzo alla neve, con i capelli sciolti o l'acconciatura da principessa Leia e sempre con il sorriso sulle labbra. Oltre a stralci di sequenze che conosciamo a memoria, ci sono prove di combattimento, come la battaglia a suon di spade laser fra Luke Skywalker e Anakin Skywalker alias Darth Vader, che appaiono senza costume, e quindi con il volto rispettivamente di Mark Hamill e David Prowse. Naturalmente non manca neppure Harrison Ford alias Han Solo.

Ovviamente i fan del secondo film della serie riconosceranno altri momenti fondamentali, ma preferiamo non anticiparvi il contenuto del footage, che è accompagnato dalla voce di George Lucas che dice, fra le altre cose: "Tre anni dopo, tornano tutti al lavoro con un entusiasmo maggiore rispetto al primo film. La prima volta erano tutti un po’ confusi e non si rendevano conto di cosa stessero facendo esattamente. Adesso invece hanno le idee più chiare su quello che stanno facendo".

Il video che ci riporta sul set de L'Impero colpisce ancora è arrivato dal giornalista di ABC Clayton Sandell e, non appena ha invaso la rete, ha scatenato reazioni entusiastiche e commenti accorati. A vederlo è stato innanzitutto Mark Hamill, che lo ha commentato su Twitter, ricordando le tempeste di neve e le estenuanti prove di combattimento e dicendo che non sarebbe più in grado di girare scene tanto energiche e impegnative.

This is like finding home movies I'd completely forgotten about. So many memories. The blizzards! The marathon dueling rehearsals! The deafening wind machines that drowned out Vader's dialogue! My Tauntaun dance! "I don't think we were ever able to be that surprising again." #ESB https://t.co/6W6nOXhU0F