L'Immortale parte col botto e scalza Frozen II dal primo posto al box office nel giorno di uscita!

Ottima partenza del film di Marco D'Amore, con 600.000 euro di incasso. Bene anche Cena con delitto - Knives Out, terzo con 106.000 euro.

Poteva sembrare una scommessa azzardata dedicare un film a L'Immortale, ovvero Ciro Di Marzio, personaggio interpretato da Marco D'Amore in Gomorra: La serie e creduto defunto alla fine della terza stagione, che torna in vita facendo onore al suo soprannome, e di cui conosciamo finalmente il passato. Ma è un azzardo che sta pagando alla grande: uscito in sala ieri con 431 copie ha incassato nel primo giorno di programmazione 602.000 euro, scalzando dal primo posto al box office Frozen II, che ha aggiunto 272.000 euro al suo bottino arrivando a un totale di 9 milioni e 434.000 euro.

In questo risultato molti vedranno un segno della cupezza dei tempi, noi invece vediamo un cinema in cui c'è spazio per tutti i generi e la consacrazione di un prodotto italiano di qualità esportato in tutto il mondo. Parte bene anche l'altra new entry, ovvero Cena con delitto - Knives Out. Il divertente e intelligente whodunit di Rian Johnson è terzo con 106.000 euro al primo giorno di programmazione, un risultato che potrebbe sicuramente migliorare col passaparola.

Al quarto e al quinto posto, per la cronaca, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e Cetto c'è, senzadubbiamente. Vedremo come andrà nel weekend.