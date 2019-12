L'Immortale miglior debutto di sempre al box office per un crime italiano

News Cinema

Continua la marcia del film di Marco D'Amore, che in 4 giorni ha incassato 2 milioni e 800.000 euro con la più alta media per copia.

In un box office ancora dominato da Frozen II, L'Immortale sta facendo passi da gigante, con un debutto pazzesco. Con 2.816.294 euro e 392.835 spettatori in 4 giorni, il film diretto e interpretato da Marco D'Amore è il primo incasso del weekend tra le new entry e il migliore esordio di sempre per un film italiano di genere crime. L'Immortale registra anche la più alta media per copia con 5.158 euro.

L’Immortale, che segna il grande ritorno al cinema di Ciro Di Marzio, il personaggio reso celebre da Gomorra - La serie, è una produzione Cattleya - parte di ITV Studios - con Vision Distribution in collaborazione con SKY, TIMVISION e Beta Film ed è distribuito da Vision Distribution. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione.

400.000 mila presenze in 4 giorni di programmazione". Ricordo quando mi dicevano che la gente non sente la necessità di un certo tipo di racconti. Oggi festeggio il pubblico che ancora una volta si è dimostrato attento, intelligente e aperto – dichiara Marco D’Amore -. Questo film è un racconto popolare di dolore e amore, volevo arrivare al cuore degli spettatori, volevo che si innamorassero della storia tanto da farla propria e raccontarla a loro volta. Questo sta accadendo, il film è ora della gente.