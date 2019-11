L'Immortale, il trailer ufficiale: Marco D'Amore è di nuovo Ciro Di Marzio

News Cinema

Il film, diretto dallo stesso attore reso celebre dalla serie cult Gomorra, arriverà nei cinema il 5 dicembre prossimo.

Manca poco meno di un mese al ritorno del Ciro Di Marzio di Gomorra, questa volta sul grande schermo.

L'Immortale, il film diretto e interpretato da Marco D'Amore (al suo debutto nella regia cinematografica) sarà nei cinema dal 5 dicembre prossimo, distribuito da Vision Distribution.

Del film, che fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra, è arrivato online il Trailer Ufficiale, che vi mostriamo qui sotto.



L'Immortale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

"Allora è vero quello che si dice, l'Immortale non lo uccide nessuno" sentenzia la voce di Don Aniello. Ed è proprio quest'ultimo a offrirgli una nuova vita lontano da Napoli. Da quel momento, come avete visto, sulle note della cover "Don't You Forget About Me" di Stephen Barton feat. Kelsy Karter, si alternano le immagini dell'infanzia di Ciro e della sua educazione criminale e sentimentale nella Napoli degli anni 80 e quelle della sua nuova vita alle prese con un nuovo business criminale nell'Est Europa e con uno spietato boss della mafia russa. "Non ho paura di morire perché sono già morto" dice Ciro mentre avanza tra le fiamme dell'ennesima guerra per il potere.

Prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - con Vision Distribution in collaborazione con SKY, TIMVISION e Beta Film, il film è scritto Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione e vede tra i suoi interpreti, oltre al protagonista principale, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov.