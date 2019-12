L'Immortale e Cena con delitto - Knives Out: le belle sorprese del box office

News Cinema

Mentre Frozen II alla terza settimana domina ancora la classifica, il film di Marco D'Amore in appena una settimana ha incassato 3 milioni e 800.000 euro e il gioiello di Rian Johnson, terzo, 1 milione e 513.000.

Mentre la prossima settimana Star Wars: L'ascesa di Skywalker si papperà probabilmente tutti i film usciti in un boccone, è d'obbligo una riflessione sul box office di questa settimana, che, se vede Frozen 2 mantenere sia pur di poco il predominio e dominare la classifica, arrivando a un totale di 13 milioni e 330.000 euro (nel mondo il secondo capitolo ha incassato finora 927 milioni di dollari), sono le due new entry, rispettivamente al secondo e al terzo posto, uscite una settimana fa, a sorprendere.

È ormai assodato il grande successo de L'Immortale, film di e con Marco D'Amore che collega due stagioni di Gomorra e racconta la vicenda parallela di Ciro Di Marzio, nonché la sua educazione criminale. Partito fortissimo, fortissimo ha continuato, senza perdere neanche una sala e arrivando con gli incassi di ieri all'importantissima cifra di 3.799.675 euro in soli 7 giorni, un record per un film che è anche un esperimento e che ha evidentemente attirato al cinema non solo gli spettatori della serie tv. Fino ad oggi lo hanno visto 559.000 persone. Una bella soddisfazione per Cattleya e Vision Distribution che hanno creduto nel progetto, permettendo a D'Amore (anche co-sceneggiatore) di debuttare alla regia, e per tutte le menti creative coinvolte in un progetto che stabilisce un importante precedente e dimostra che ha sempre meno senso tracciare confini di principio tra cinema e serialità televisiva, grazie a un lungometraggio di genere che racconta una storia comprensibile anche dai non iniziati, con un linguaggio molto cinematografico.

Al terzo posto resiste uno dei gioielli di questa stagione cinematografica, il whodunit di ambientazione contemporanea Cena con delitto - Knives Out che ha incassato in una settimana 1 milione e 513.000 euro ed è stato visto da 238.000 persone. L'incasso totale nel mondo è di oltre 128 milioni di dollari e noi continuiamo a sponsorizzare questo film di Rian Johnson, scritto con arguzia e interpretato con grande bravura e divertimento da un cast affiatatissimo. Realizzato con un budget di 40 milioni di dollari, Knives Out è già un successo ma meriterebbe a nostro avviso anche di più.

Al quarto e al quinto posto, per concludere, stabili Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, che dopo due settimane, a oggi ha incassato 2 milioni e 530.000 euro, e Cetto c'è, senzadubbiamente, con 4 milioni e 793.000 euro in tre settimane.

