L'immensità della notte - The Vast of Night: il film da vedere e commentare insieme lunedì 15 giugno con SimulWatch

Fantascienza in stile vintage in questa notevole opera prima che trovate su Amazon Prime Video in esclusiva. Appuntamento su SimulWatch lunedì 15 giugno alle 21.

La visione condivisa di lunedì 15 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di L'immensità della notte - The Vast of Night, un piccolo ma grande film di fantascienza vintage, fatto con pochissimi soldi ma tantissime idee, che trovate in esclusiva su Amazon Prime Video.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'immensità della notte - The Vast of Night e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 15 giugno alle 21.

L'immensità della notte - The Vast of Night è ambientato in una piccolissima cittadina del New Mexico, negli anni Cinquanta. Nel corso di una serata in cui tutta la popolazione è riunita nella palestra del liceo locale per una partita di basket, un giovane e carismatico DJ radiofonico e una sua amica e ammiratrice liceale, che come lavoro serale fa la centralinista, si trovano a indagare insieme su strane interferenze audio che passano attraverso le onde radio e le linee telefoniche. Con l'aiuto di alcune persone che, in passato, sono state testimoni di eventi simili, i due scopriranno che quelle interferenze potrebbero avere un'origine aliena.



