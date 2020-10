L'illusionista: il film da vedere e commentare insieme sabato 10 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Da una sceneggiatura non realizzata del grande autore comico Jacques Tati, nasce il film d'animazione L'illusionista. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 10 ottobre alle 18.

La visione condivisa di sabato 10 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'animazione prodotto in Francia nel 2010. La storia de L'illusionista si basa su una sceneggiatura non realizzata del grande autore francese Jacques Tati, che sapeva fondere nei suoi film umorismo e poesia in modo unico e irripetibile. Il regista e animatore Sylvain Chomet, a cui si deve il delizioso Appuntamento a Belleville, adatta il copione di Tati e ne disegna il protagonista sulla sua fisionomia. Quello che Chomet ci regala non è un nuovo film di Tati, ma è un omaggio al geniale autore filtrato attraverso la sua sensibilità, rispettandone l'identità artistica e senza mai farne la caricatura.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'illusionista e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 10 ottobre alle 18.

L'illusionista si ambienta nella Parigi del 1959. In un mondo che cambia sempre più velocemente, tra l’arrivo della musica rock’n’roll e l’invenzione della televisione, sembra non esserci più interesse per gli spettacoli di magia dell’illusionista francese Tatischeff. L’anziano mago ormai si esibisce in piccoli teatri, dove la platea è sempre meno entusiasta e numerosa. Incapace di competere con le nuove attrazioni della metropoli, l’illusionista lascia la ville lumière per recarsi in un piccolo paese della Scozia. Lì incontra Alice, una ragazza che nel vedere il suo show lo crede un vero mago. La giovane decide addirittura di seguirlo fino a Edimburgo, dove si terrà il suo prossimo spettacolo.



