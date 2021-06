L'ex Dudley Dursley di Harry Potter è il giovane Edgar Allan Poe in The Pale Blue Eye con Christian Bale

News Cinema

Toh, chi si rivede! Un altro ex "alunno" della serie di Harry Potter, cresciuto e decisamente cambiato, ottiene un ruolo di prestigio in un film in cui affiancherà Christian Bale. L'attore è Harry Melling, l'odioso cugino di Harry, Dudley Dursley, che sarà un giovane Edgar Allan Poe in veste di investigatore, nel nuovo film di Scott Cooper, intitolato The Pale Blue Eye.

Il film è tratto dal romanzo omonimo di Louis Bayard del 2007. Questa è la trama

Nel 1830, all'Accademia di West Point, la tranquillità di una sera d'ottobre viene infranta dalla scoperta del corpo di un giovane cadetto impiccato. La mattina successiva, un orrore ancora più grande viene alla luce. Qualcuno ha rimosso il cuore dell'uomo. Augustus Landor, che si è fatto conoscere nei suoi anni da detective nella polizia di New York, viene chiamato per fare un'indagine discreta. È un caso bizzarro su cui Landor deve indagare con discrezione, perché lo scandalo causerebbe un danno irreparabile a quella fiorente istituzione. Ma trova aiuto in un alleato inatteso, un giovane e malinconico cadetto che ha un debole per l'alcool, due volumi di poesia all'attivo e un oscuro passato che cambia di racconto in racconto. Lo strano e tormentato poeta del Sud, per cui Landor inizia a provare un affetto paterno, si chiama Edgar Allan Poe.

Dopo i suoi giorni da Dursley, Harry Melling ha interpretato ruoli interessanti in film come The Lost City of Z e La ballata di Buster Scruggs, dove era un artista senza gambe e braccia e in Le strade del male - The Devil All the Time, in cui era un folle predicatore. Lo abbiamo visto anche nei panni di uno degli avversari della protagonista in La regina degli scacchi. Quello di Edgar Allan Poe è sicuramente un ruolo che si è conquistato con merito e in cui siamo molto curiosi di vederlo. Guardandolo in foto, accanto al ritratto giovanile dello scrittore, ci sembra che ci sia anche una certa somiglianza...