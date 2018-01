L'ex Dottor Who Matt Smith sarà Charles Manson nel film di Mary Harron The Family

Nel cinquantenario della strage di Bel Air compiuta dalla Manson Family, il cinema torna a parlare degli eventi che sconvolsero il mondo in quell'estate maledetta del 1969. Non solo Tarantino nel suo film alla Pulp Fiction mette quel periodo (e in parte quegli eventi) al centro della vicenda, ma c'è anche un progetto della regista di American Psycho, Mary Harron, intitolato The Family.

Sceneggiato come il suo precedente da Guinevere Turner, vede l'ingresso imminente nel cast, proprio nel ruolo di Charles Manson, dell'ex dottor Who e interprete di The Crown, Matt Smith. Il film però è ncentrato sulle "ragazze di Charlie" ed è descritto come "un esame degli omicidi della famigerata Manson Family attraverso gli occhi di Karlene Faith, una neolaureata che lavora con tre giovani donne appartententi al culto, che hanno subito il lavaggio del cervello".

In trattative per interpretare Leslie Van Houten e Susan Atkins ci sono rispettivamente l'attrice di Detroit Hannah Murray e Marianne Rendón.

La storia ha due fonti: il libro della stessa Faith intitolato "Life Beyond the Cult. The Long Prison Journey of Leslie Van Houten", che racconta la sua esperienza di insegnante ed educatrice delle giovani assassine, e il controverso romanzo del 1971 di Ed Sanders sugli omicidi della Manson Family.

Le riprese inizieranno a marzo a Los Angeles.