L'esorcista torna al cinema: ecco il nuovo trailer italiano del film

Sarà nelle sale dal 25 al 27 settembre la versione restaurata in 4K del leggendario horror diretto da William Friedkin, quella presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici nel corso del Festival di Venezia 2023.

In occasione del centesimo anniversario della Warner Bros., e del cinquantesimo del film, il 25, 26 e 27 settembre tornerà nelle sale italiane L'esorcista, il capolavoro horror firmato dal grande William Friedkin, che ci ha lasciati poche settimane fa.

L'esorcista sarà nei cinema nella sua nuovissima versione restaurata in 4K presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici del Festival di Venezia 2023.

"Credo che L'esorcista sia tanto intenso oggi, a distanza di cinquant’anni, quanto lo fu al momento della sua prima uscita. È questa la genialità della storia di William P. Blatty", aveva dichiarato Friedkin in occasione dell’annuncio della presenza della versione restaurata del film alla Mostra del Cinema, dove è stato anche proiettato postumo il suo ultimo film, The Caine Mutiny Court-Martial, che vedremo prossimamente al cinema.

Questo è il nuovo trailer italiano dell'Esorcista realizzato in occasione di questa uscita speciale:





Questo evento senza precedenti porterà nuovamente l'orrore e il brivido nelle sale cinematografiche, illuminando il buio con immagini straordinarie che terranno gli spettatori incollati allo schermo, proprio come ha fatto con le generazioni passate.

L'Esorcista è molto più di un semplice film horror; è un'icona del cinema, una pietra miliare nella storia del grande schermo. Da quando è stato presentato per la prima volta nel lontano 1973, ha spaventato, affascinato e incantato il pubblico di tutto il mondo. Le sue scene indimenticabili, i personaggi iconici e l'atmosfera da brivido lo rendono un'opera d'arte cinematografica senza tempo. Anche dopo cinque decenni, continua a esercitare un impatto culturale straordinario, influenzando il genere horror e l'arte del cinema in generale. È una testimonianza del potere duraturo del cinema nel catturare l'immaginazione e spingere gli spettatori al limite del terrore e della suspense.